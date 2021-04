Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Landkreis Tuttlingen) Nach ausgelöstem Brandmelder Feuerwehr im Einsatz (31.03.2021)

Wurmlingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Als Fehlalarm hat sich ein ausgelöster Brandmelder in einer Papierfabrik in der Obere(n) Hauptstraße am späten Mittwochabend herausgestellt, zu dem die Wurmlinger Feuerwehr gegen 23 Uhr ausgerückt war. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache hatte die Brandmeldeanlage der Papierfabrik Alarm geschlagen, woraufhin die Wurmlinger Wehr unter Einsatzleitung von Lars Marek mit drei Fahrzeugen und 24 Mann zu dem scheinbaren Brand ausgerückt war. Glücklicherweise war es zu keinem Feuer gekommen, sodass die Feuerwehr wieder abrücken konnte.

