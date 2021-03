Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn) Hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (30.03.2021)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Unbekannte Täter haben in den Nachmittagsstunden des Dienstags von einem Fahrradabstellplatz bei einer Firma für Kugel- und Rollentechnik in der Straße "Unterm Dorf" ein hochwertiges Elektrofahrrad des Typs Conway Cairon C327. Das graue Fahrrad, ähnlich einem Mountain-Bike, wurde vom Besitzer kurz vor 13 Uhr an dem Fahrradabstellplatz abgestellt und mit einem Kettenschloss gegen die Wegnahme gesichert. Als der Mann gegen 15.50 Uhr wieder zum Abstellplatz kam, war sein Elektrorad im Wert von knapp 3000 Euro weg. Auch das von den Tätern vermutlich aufgebrochene Kettenschloss fehlte. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des gestohlenen Rades.

