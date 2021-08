Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eingeschlafen im Zug: Bundespolizei ermittelt nach Diebstahl im Zug

Köln (ots)

Donnerstagabend: Nach Beendigung eines Nickerchens im Zug konnte ein Reisender, der während seines Schlafs bestohlen worden war, glücklicherweise den Dieb unmittelbar danach stellen.

Am 12.08.2021 gegen 23:00 Uhr schlief ein 24-Jähriger in der RE 1 von Aachen Hbf nach Köln Hbf ein. Sein Mobiltelefon und Portemonnaie hatte er leichtsinniger Weise neben sich auf den Sitz gelegt. Diese Gelegenheit nutzte ein 28-jähriger Marokkaner und nahm beides an sich. Als der Schlafende erwachte, sah er zum Glück den Tatverdächtigen noch vor sich und erblickte seine Wertgegenstände, die aus der Jacke und Hose des Diebes herausragten.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG bekamen den Sachverhalt zum Glück ebenfalls mit, sodass der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden konnte und der 24-Jährige sein Hab und Gut im Wert von knapp 800 Euro zurückerhielt.

Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Bundespolizisten diverse Ausweisdokumente auf, die offensichtlich nicht dem Tatverdächtigen zuzuordnen waren und die er nach eigenen Aussagen gefunden und aufgehoben habe.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen "Diebstahl" und "Fundunterschlagung" und leitete dementsprechende Strafverfahren ein.

