Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

In der Lessingstraße in Apolda kam es am 10.02.2022, im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 18:10 Uhr zur Sachbeschädigung an einem Pkw VW. Unbekannte Täter hatten die Heckscheibe eines dort parkenden Firmenfahrzeugs eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

