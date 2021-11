Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Unter Alkohol am Steuer ++ Polizei sucht Unfallverursacher und bittet Zeugen um Mithilfe ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Hambergen. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Nachdem sie die Eingangstür des Wohnhauses aufhebelten, durchsuchten sie die Räume nach geeigneter Beute. Unter anderem mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 nun mögliche Zeugen um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Unter Alkohol am Steuer

Osterholz-Scharmbeck. Eine 38-jährige Fahrerin eines BMW wurde am frühen Sonntagmorgen in der Sandbeckstraße von der Polizei Osterholz gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von fast 1,8 Promille Alkohol in der Atemluft ergeben. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungen gegen sie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Polizei sucht Unfallverursacher und bittet Zeugen um Mithilfe

Ritterhude. Auf einem Parkplatz einer Diskothek in der Ihlpohler Heerstraße geriet ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes am Sonntagmorgen ins Schleudern und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der nach bisherigen Erkenntnissen mit rund 14.000 Euro beziffert wird. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Mercedes S Coupé AMG handeln. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder den Verursacher und das beschädigte Fahrzeug des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

