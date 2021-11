Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 06.11.2021

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Brückendiebstahl

Verden. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag entwendete ein unbekannter Täter eine Fußgängerbrücke von der Baustelle in der Nienburger Straße in Verden. Die Brücke besteht aus Aluminium und misst ca. 2,7m x 1m. Damit vorbeikommende Passanten nicht in die Baugrube fallen, sperrte der Täter ebendiese mit herumstehenden Absperrmaterial ab. Der Schaden wird auf etwa 660EUR geschätzt.

Unfallflüchtiger kann später alkoholisiert angetroffen werden Verden. Am späten Freitagabend wird der Verdener Polizei eine Unfallflucht in der Kirchhofstraße in Verden gemeldet. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich bei einem Wendemanöver, die Garage der Geschädigten und verließ den Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. In der direkten Nachbarschaft kann ein PKW mit passenden Unfallspuren festgestellt werden. Der 67-jährige Halter gab in der Unfallaufnahme zu, am Nachmittag mit seinem PKW auf dem Hof der Geschädigten gewendet zu haben. Da der 67-jährige einige Ausfallerscheinungen aufwies und erwähnte am Morgen auf einem Geburtstag Alkohol konsumiert zu haben, führten die Beamten einen Atemalkoholtest, mit einem Ergebnis von 2,52 Promille, durch. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Taschendiebstahl im Lidl

Achim. Am Freitag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl im Lidl-Markt, in der Verdener Straße, in Achim. Hierbei wurde der Geschädigten eine Geldbörse aus ihrer mitgeführten Umhängetasche entwendet. Hiernach entkam der oder die Täter unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202 9960 zu melden.

Unfallflucht

Achim. Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Schneiderburg, in Achim. Hierbei touchierte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführender einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes-Benz und beschädigte diesen. Letztendlich entfernt sich der Unfallverursachende, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202 9960 zu melden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Landkreis Osterholz

Deko aus Wohnhaus entwendet

Lilienthal. In der vergangenen Woche zwischen Donnerstagabend, dem 28.10.2021 und Freitagnachmittag, dem 05.11.2021 kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Lilienthal. Das angegangene Einfamilienhaus befindet sich in der Straße Auf dem Kamp. Hier entwendete er verschiedenes Mobiliar und Deko-Artikel.

Versuchter Wohnungseinbruch

Hambergen. Am Mittwochabend ist es in der Malvenstraße in Hambergen zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Hierbei haben drei unbekannte Personen versucht gewaltsam über eine Terassentür in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Durch Zeugen werden die Täter bei der Tat beobachtet. Als wenig später die Besitzer des Einfamilienhauses nach Hause kehrten, brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten in Richtung der Bahnhofstraße.

Leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall Worpswede. Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Ostendorfer Straße in Worpswede zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte der 51-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW Polo von seinem Hof auf die Ostendorfer Straße einfahren und kollidierte mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Roller. Aufgrund des Zusammenstoßes verletzte sich der 18-jährige Rollerfahrer leicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell