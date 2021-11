Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Teile aus BMW ausgebaut ++ Falsche Polizeibeamte in Worpswede am Donnerstag ohne Erfolg ++ Pkw bei Überholmanöver aneinandergeraten ++

LANDKREIS OSTERHOLZ (ots)

Teile aus BMW ausgebaut

Schwanewede. Zwischen Montagvormittag und Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter in einen BMW eines 61-Jährigen ein, bauten diverse Teile aus und flüchteten mit der Beute. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Diebe in den Pkw, der in einem Carport in der Sandfurther Straße abgestellt war. Sie hatten es unter anderem auf das Multifunktionslenkrad und Armaturen abgesehen und verursachten einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei Osterholz bittet nun mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe.

Falsche Polizeibeamte in Worpswede am Donnerstag ohne Erfolg

Worpswede. Zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter verzeichnete die Polizei am Donnerstag in Worpswede. 17 Bürgerinnen und Bürger im Alter von 50 bis 86 Jahren meldeten sich bei der echten Polizei im Landkreis Osterholz und berichteten von den betrügerischen Anrufen, bei denen Täter sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben und die Betroffenen unter Druck setzen, um an Geld und Wertgegenstände zu gelangen. Die Täter nutzten dabei altbekannte Maschen wie das Vorgeben eines angeblichen Einbruchs oder Überfalls in der Nachbarschaft mit einer angeblichen Gefahrensituation für die Angerufenen. Ebenso wird immer wieder von Unfällen eines Angehörigen berichtet, bei der jemand zu Tode gekommen ist und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse oder Geld für die medizinische Behandlung hinterlegt würde. Auch neue Maschen denken sich die Betrüger immer wieder aus. Die Täter gehen geschickt vor und setzen die Angerufenen in große Angst, damit diese den Anweisungen der vermeintlichen Beamt/-innen Folge leisten.

In den bisher bekannt gewordenen Fällen am Donnerstag haben alle Personen glücklicherweise richtig reagiert: Das Telefonat wurde sofort beendet, die Telefonnummer der echten Polizeidienststelle eigenständig aus dem Telefonbuch gesucht und der Vorfall angezeigt. Ein Schaden ist nach ersten Erkenntnissen demnach nicht entstanden. Beamtinnen und Beamte verwahren keine Wertgegenstände und fordern nicht zu Zahlungen für Behandlungen oder Kautionen auf. Beenden Sie Anrufe mit einer solchen Intention und rufen Ihre örtliche Dienststelle an und fragen nach der Echtheit der Beamt/-innen. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen verdächtiger Beobachtungen oder weitere Betroffene unter 04791/3070 um Hinweise.

Pkw bei Überholmanöver aneinandergeraten

Worpswede. Am Donnerstagvormittag verunfallten zwei Pkw auf der Waakhauser Straße bei einem Überholmanöver. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine 32-Jährige mit ihrem VW war ersten Informationen zufolge gerade dabei einen 84-jährigen Fahrer eines Renault und einen davor fahrenden Traktor zu überholen, als der 84-Jährige auch zum Überholen ausscherte. Einen Zusammenprall der Pkw konnten beide nicht mehr verhindern. Die 32-Jährige kam mit ihrem Pkw auf einem rechtsseitigen Acker zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten schließlich abgeschleppt werden.

