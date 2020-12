Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laserkontrolle

GermersheimGermersheim (ots)

Aufgrund anhaltender Hinweise aus der Bevölkerung führten Germersheimer Polizisten gestern Abend eine Lasermessung in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim durch. Dabei kam es zu fünf Geschwindigkeitsverstößen und drei Beanstandungen wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen.

