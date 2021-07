POL-PB: Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs am Samstagmorgen in Schloss Neuhaus

Polizei Paderborn

Samstag, 17.07.2021, 10:08 Uhr

Paderborn- Schloß Neuhaus, Kaiser- Heinrich- Straße, Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs

Zur Unfallzeit fuhr ein 79- jähriger mit seinem Pkw rückwärts aus seiner Garage heraus und stieß hierbei gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw Skoda. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, obwohl die Halterin des geparkten Pkw ihm noch hinterher lief. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der flüchtige Verursacher später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass er aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, sein Fahrzeug sicher zu führen, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt beim ca. 1000,- Euro.

