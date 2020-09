Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Oststraße

Einbrecher scheitern an Tür des Sozialkaufhauses

Coesfeld (ots)

Vermutlich am Dienstag (8.09.) gegen 19.30 Uhr versuchten zwei Unbekannte in das Sozialkaufhaus in Nottuln einzubrechen. Zu dem Zeitpunkt beobachtete ein Zeuge, dass sich zwei männliche Personen auffällig im Bereich der Eingangstüre aufhielten. Zu den beiden Männern kann lediglich gesagt werden, dass sie südländischer Herkunft und ca. 30-35 Jahre alt waren. Sie verließen die Örtlichkeit zu Fuß. Polizisten konnten am Mittwoch an der Eingangstüre mehrere Hebelspuren feststellen. In das Innere gelangten die Unbekannten nicht. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

