Polizei Paderborn

POL-PB: Schwer verletzter Rennradfahrer in Benhausen am Samstagmittag

33100 Paderborn (ots)

Samstag, 17.07.2021, 13:50 Uhr

Paderborn- Benhausen, Am Langen Hahn, Verkehrsunfall mit einem verletzten Rennradfahrer

Ein 55- jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad den Benhauser Weg in Fahrtrichtung Schluchtenweg und bog nach rechts in die Straße Am Langen Hahn ab. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er beim Abbiegen in den Gegenverkehr auf der Straße Am Langen Hahn, wo ihm ein 41- jähriger Pkw- Fahrer entgegen kam. Durch den Zusammenstoß kam der Rennradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr bestand nicht. Auch in diesem Fall dürfte der Fahrradhelm des Rennradfahrers Schlimmeres verhindert haben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2700,- Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell