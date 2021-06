Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einsatz wegen zündelnder Kinder

Worms (ots)

Gestern Nachmittag lösten zwei Kinder einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus, weil sie in Worms-Herrnsheim einen Brand verursachten. Wegen eines brennenden Baumstumpfes im Park in der Höhenstraße wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zwei zwölfjährige Jungs hatten offenbar mit Brennspiritus gezündelt, den sie zuvor in einem Supermarkt gestohlen hatten. Hierbei entstand leichter Sachschaden. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

