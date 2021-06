Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Worms (ots)

Bislang unbekannte Täter hoben in der Nacht zum heutigen Montag auf dem Verbindungsweg zwischen der Bertha-von-Suttern-Straße und der Winzerstraße zwei Kanaldeckel aus der Fassung. Die beiden Deckel legten sie neben dem Bodeneinlass ab, so dass die Kanalschächte für einen unbekannten Zeitraum offenstanden. Glücklicherweise kamen weder Fußgänger noch Fahrzeugführer zu Schaden. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei über die Gefahrenstelle informiert und konnte die Gullideckel vor Ort wieder an ihrem Bestimmungsort bringen. Eine Absuche in den umliegenden Straßen brachte keine weiteren Gefahrenstellen zu Tage. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

