Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201020.1 Kiel: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Kiel (ots)

Beamte des 4. Reviers haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Mann in Gaarden festgenommen, der zuvor versucht hatte, in ein Geschäft einzubrechen.

Zeugen informierten die Polizei gegen 02:50 Uhr, als sie den Mann beobachteten, wie er versuchte, sich Zugang zu dem Laden in der Kaiserstraße zu verschaffen. Nachdem dies erfolglos blieb, flüchtete er zu Fuß. Die eingesetzten Polizisten konnten den 32 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Vinetaplatz antreffen und vorläufig festnehmen. Sie stellten Einbruchswerkzeug bei ihm sicher.

Nach Anzeigenaufnahme kam er auf freien Fuß. Er wird sich in einem Gerichtsverfahren verantworten müssen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell