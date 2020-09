Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Unbekannter belästigt 35-Jährige

Lennestadt (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Mann hat am Montag (14. September) gegen 7.15 Uhr eine 35-Jährige belästigt. Die Geschädigte hielt sich in einem Gebäude in der Hochstraße auf. Als sie aus dem Fenster schaute, erblickte sie einen Unbekannten, der mit heruntergelassener Hose in ihre Richtung schaute und onanierte. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um einen circa 18-Jährigen mit deutschem bzw. mitteleuropäischem Aussehen, der einen weißen Kapuzenpullover trug. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

