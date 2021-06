Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Worms (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Bebelstraße, wurde gestern Nachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 60-jährige Wormserin fuhr in Richtung Gaustraße und musste am Kreisverkehr Von-Steuben-Straße anhalten, um Fußgänger den Zebrastreifen queren zu lassen. Die nachfolgende 25-Jährige prallte mit ihrem Wagen aus Unachtsamkeit auf den vor ihr wartenden PKW, wodurch die Vorrausfahrende leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden.

