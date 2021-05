Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Selbststeller

Güstrow (ots)

Am Samstag bemerkten Beamte kurz nach Mitternacht in der Verbindungschaussee in Güstrow ein Kleinkraftrad. Fahrer und Beifahrer trugen keinen Schutzhelm. Als das Moped angehalten werden sollte, versuchten sich die Personen der Kontrolle zu entziehen, konnten jedoch gestoppt werden. In der Folge stellte sich heraus, dass der 13-jährige Fahrer, als auch der 14-jährige Sozius unter Drogeneinfluss standen. Nach eigenem Bekunden hatten sie das Moped zuvor in Rostock entwendet. Der Roller wurde sichergestellt. Offensichtlich bestand auch kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide an Erziehungsberechtigte übergeben.

i. A.

Detlef Uhl

Polizeihauptkommissar

