Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen nach beschädigte Scheibe eines Geschäfts ++ Wohnmobil prallt bei Unfall gegen Wohnhaus ++ 64-Jähriger prallt gegen LKW ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen nach beschädigte Scheibe eines Geschäfts

Achim. Bislang unbekannte Täter beschädigten am frühen Sonntagmorgen eine Glasscheibe eines Optikergeschäfts in der Obernstraße. Nach ersten Informationen könnten Zeugen die Täter gestört haben, sodass diese flüchteten. Sie verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Achim konnte die Täter in der Umgebung nicht mehr feststellen. Mögliche weitere Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf die Täter oder verdächtige Umstände in der Umgebung gebeten.

Wohnmobil prallt bei Unfall gegen Wohnhaus

Emtinghausen. Ein 69-jähriger Fahrer eines Hyundai mit einem angehängten Wohnmobil fuhr am Sonntagvormittag ersten Informationen zufolge von der Syker Straße in Fahrtrichtung Syke auf die Kreuzung zur Bremer Straße und übersah dabei scheinbar eine bevorrechtigte 34-Jährige in einem Mercedes. Die 34-Jährige war gerade auf der Bremer Straße in Richtung Bremen unterwegs und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau kollidierte mit dem angehängten Wohnmobil, das vom Hyundai des 69-Jährigen abriss und schließlich gegen ein angrenzendes Wohnhaus prallte.

Der Sachschaden wird nach ersten Informationen mit mehr als 12.000 Euro beziffert. Verletzt wurde demnach glücklicherweise niemand.

64-Jähriger prallt gegen LKW

Kirchlinteln/A27. Bei einem Unfall auf der A27 in Höhe Kirchlinteln verletzte sich am Sonntagmittag ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand. Ein 64-jähriger Fahrer eines VW überholte demnach einen 40-Jährigen in einem LKW geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn des 40-Jährigen und kollidierte dadurch mit dem LKW. Der Sachschaden wird mit rund 15.000 Euro beziffert.

