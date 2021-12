Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unkel (ots)

Im Laufe des Samstags wurden der Polizeiinspektion mehrere Örtlichkeiten in Unkel gemeldet, welche durch Graffiti beschädigt wurden. Der Schwerpunkt der Taten lag in der Siebengebirgsstraße und am Bahnhof. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

