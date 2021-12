Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radarkontrolle

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmorgen führten Beamte der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 256 Höhe Roniger Hof durch. Von Insgesamt 286 gemessenen Fahrzeugen waren 38 zu schnell. Die Verkehrsordnungswidrigkeiten werden in den nächsten Wochen von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer verfolgt.

