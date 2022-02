Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerschein weg

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag führten Polizeibeamte in Bad Berka eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Mercedes-Transporters durch. Das Verhalten des Mannes ließ die Beamten nichts Gutes erahnen - 1,4 Promille Alkohol wies seine Atemluft in einem Test auf. Der 55-Jährige wurde zur Blutentnahme gebracht. Seinen Führerschein haben die Polizisten sichergestellt.

