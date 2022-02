Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Einstiegserlaubnis

Weimar (ots)

Zur Mittagszeit wurde gestern bei der PI Weimar mitgeteilt, dass sich im Ortsteil Legefeld eine verletzte männliche Person befände. Zur gleichen Zeit informierte ein Paketzusteller, dass er soeben eine Auseinandersetzung mit einem Mann in Legefeld hatte. Es stellte sich heraus, dass sich der 25-Jährige, während der Zusteller seiner Arbeit nachging, einfach in dessen Auto setzte und dieses nicht mehr verlassen wollte. Seiner Aufforderung ließ der Zusteller Taten folgen und versuchte den Mann aus dem Wagen zu ziehen. Um sich zu wehren, schlug nun der andere den Zusteller mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Dieser wiederum versetzte ihm daraufhin einen Fausthieb auf die Nase. Die Nase musste in der Folge medizinisch versorgt werden. Warum der Mann ins Auto stieg und dieses nicht mehr verlassen wollte, bleibt aber weiter unklar. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

