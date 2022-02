Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Messer unterwegs

Jena (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde in der Stauffenbergstraße in Jena ein 35-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizeibeamten ein Einhandmesser bei dem Mann auffinden. Das Messer wurde beschlagnahmt und eine entsprechende Anzeige gegen 35-Jährigen erstattet.

