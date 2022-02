Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Begegnung mit der Leitplanke

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine unschöne Begegnung mit der Leitplanke hatte am Mittwochmorgen ein 19-Jähriger auf der Bundesstraße zwischen Bürgel und Jena. Der junge Mann war mit seinem Renault von Bürgel kommend auf der B7 unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve, aufgrund von Unachtsamkeit, zu weit nach rechts abkam und folglich mit der Leitplanke kollidierte. Sowohl an der Fahrbahnbegrenzung, als auch am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

