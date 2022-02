Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen

Weimar (ots)

Als sie am Mittwochabend auf dem Weg nach Hause war, traf eine 43-jährige Frau am Straßburger Platz auf eine andere, ihr unbekannte Frau. Es kam zu einem verbalen Disput, der darin gipfelte, dass beide handgreiflich wurden. Der 43-Jährigen wurde dabei derart mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass sei eine blutende Nase erlitt. Im Anschluss entfernte sich die Schlägerin vom Tatort. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Täterin gibt es bisher nicht. Personen, die Angaben zur Sache und zur Person der Schlägerin machen können, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

