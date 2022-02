Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährlich

Weimar (ots)

In gleich mehreren Notrufen wurde auf der Berkaer Straße, nahe des Klinikums, am Mittwochmorgen eine dunkel gekleidete Person mitgeteilt. Genau da fanden die Beamten den völlig arglosen 'Spaziergänger' auch. Warum er den regulären Gehweg über die Paul-Klee-Straße nicht nutzte, konnte nicht geklärt werden. In welche Gefahr sich der Mann aufgrund seiner Streckenwahl brachte, war ihm gar nicht bewusst.

