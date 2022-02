Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision

Weimar (ots)

Gemeinsam mit ihrem Schutzengel war gestern Nachmittag in Weimar Schöndorf ein 4-jähriges Mädchen auf ihrem Roller unterwegs. Als sie die Untere Trift bergab fuhr, kam ihr just in einer Kurve ein Pkw entgegen. Die Fahrerin des Hyundais konnte einen Zusammenstoß ebenso wenig verhindern wie das Mädchen. Infolge der Kollision stürzte das Mädchen und zog sich glücklicherweise nur verhältnismäßig leichte Blessuren zu. Die Fahrerin kümmerte sich kurz um das Kind, bevor dieses nach Hause lief. Im Anschluss daran, setzte auch die 50-jährige Weimarerin ihre Fahrt fort. Erst durch die Eltern des Kindes wurde der Unfall gemeldet und polizeilich aufgenommen.

