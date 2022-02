Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reh hat nicht überlebt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Unfall mit einem Wild musste die Polizei im Saale-Holzland-Kreis am Mittwochmorgen aufnehmen. Als ein 29-Jähriger aus Richtung Schlöben in Richtung Jena unterwegs war, querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision zwischen dem Tier und dem VW kam. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle und wurde durch einen Jagdpächter geborgen. Der 29-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings blieb sein Fahrzeug nicht von Beschädigungen verschont.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell