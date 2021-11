Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer missachtet Vorfahrt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 26 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Gescher. Die Borkenerin war gegen 14.30 Uhr auf der vorfahrtberechtigten Landesstraße 829 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Velen unterwegs, als ein Pedelecfahrer von rechts kommend ihren Weg kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 81 Jahre alte Velener hatte von einem Wirtschaftsweg kommend die Landesstraße überqueren wollen und dabei das Auto übersehen. Sie wolle selbständig einen Arzt aufsuchen, gab die Leichtverletzte an. Den Radfahrer brachte der Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 80-Jährige gab an, nicht verletzt zu sein. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro.

