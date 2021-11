Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Alkoholisiert gestürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Isselburger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag in Bocholt-Liedern. Der Pedelelecfahrer war gegen 23.30 Uhr auf der Werther Straße in Richtung Isselburg unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seines Alkoholkonsums zu Fall kam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von 1,8 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Radfahrer eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Der Rettungsdienst hatte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus gebracht.

