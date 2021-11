Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop und Handy aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Danziger Straße an einem Pkw zu schaffen gemacht. Am frühen Donnerstagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass unbekannte Täter in den Skoda Octavia eingedrungen sind und daraus ein Laptop sowie ein Mobiltelefon der Marke Samsung gestohlen haben.

Aufbruchspuren wurden am Fahrzeug nicht gefunden, der 32-jährige Nutzer war sich jedoch sicher, den Firmen-Pkw am Abend verschlossen zu haben. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein Autoaufbruch aus der Galappmühler Straße gemeldet. Hier hatten Unbekannte an einem nicht zugelassenen BMW Touring eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts.

Das Fahrzeug ist schon seit längerer Zeit auf einem angemieteten Parkplatz abgestellt. Der Eigentümer ist sich aber sicher, dass die Scheibe in dieser Woche zwischen Montag (15.11.), 8 Uhr, und Donnerstag (18.11.), 16 Uhr, zerstört worden sein muss. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell