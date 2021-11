Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher durchwühlen Büros

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Altenwoogstraße am Werk. Vermutlich zwischen Mitternacht und 1 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Hauptgebäude eines Betriebs und durchwühlten sämtliche Büroräume. Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahmen die Täter einen Elektroroller sowie mehrere Laptops mit. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell