POL-PPWP: Wer hat den Opel Corsa gesehen?

Kreis Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch zwischen Otterbach und Morlautern gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Ein 46-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Opel Agila Richtung Morlautern unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein weißer Opel Corsa in der Mitte entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, steuerte der 46-Jährige seinen Wagen auf die Wiese. Dabei streifte er einen Leitpfosten. Ohne anzuhalten fuhr der Opel Corsa weiter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Corsa und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

