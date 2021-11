Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe schlagen zu

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Eine 63-Jährige ist am Donnerstagnachmittag Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte während ihres Einkaufs in einem Geschäft ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt. Diesen Umstand nutzen Unbekannte und entwendeten in einem günstigen Augenblick den Geldbeutel der Seniorin aus der Einkaufstasche und entkamen unerkannt.

Die Diebe erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag, Ausweisdokumente und eine Girocard. Die Täter versuchten anschließend erfolglos mit der Bankkarte an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gerade in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit ist die Gefahr, Opfer von Taschendieben zu werden, besonders groß. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/zXQPN |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell