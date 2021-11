Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jogger in Hohenecken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtteil Hohenecken am vergangenen Montag (wir berichteten: https://s.rlp.de/oZdhI) laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Gesucht wird nun dringend nach einem Jogger, der als Zeuge den Ermittlern wichtige Hinweise liefern könnte. Der Unbekannte war kurz vor 18 Uhr durch die Kohlkopfstraße in Richtung Deutschherrenstraße gejoggt und musste vermutlich um das Fahrzeug der Täter herumlaufen, weil es so ungünstig abgestellt war, dass der Gehweg teilweise blockiert wurde.

Von dem Läufer ist nur bekannt, dass er relativ groß und schlank ist, eine kurze Hose trug und Kopfhörer auf den Ohren hatte. Die weitere Kleidung war aufgrund der Dunkelheit nicht zu erkennen. Der Mann - oder Zeugen, die ihn kennen - wird gebeten, sich umgehend mit der Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620, in Verbindung zu setzen.

Bei dem Einbruch am Montagnachmittag (15.11.) war ein Tresor gestohlen worden, in dem sich unter anderem Bargeld, Schmuck und Dokumente befanden. Dieser Tresor wurde am Donnerstag zwischen Waldfischbach-Burgalben und Pirmasens in einem Waldgebiet neben der B270 gefunden. Er war aufgebrochen und größtenteils ausgeräumt worden.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weiterhin nach Zeugen, denen das Fahrzeug der Täter - ein dunkelblauer BMW, vermutlich ein älteres Modell der 5er-Reihe, mit bulgarischem Kennzeichen - am Montag in Hohenecken oder entlang der B270 in Richtung Pirmasens aufgefallen ist. Hinweise hierzu nimmt die Kripo (unter der oben genannten Telefonnummer) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |cri

