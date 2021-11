Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: HU-Plakette und Zulassungsstempel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe hatten es zwischen Dienstag und Mittwoch an einem VW Tiguan auf die HU-Plakette und den sogenannten Zulassungsstempel abgesehen. Der Wagen parkte auf dem Messeplatz. Zur Mittagszeit bemerkte die Fahrerin, dass die "Stempel" am Nummernschild ihres Autos fehlten. Sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell