Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe flüchten

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Mittwochabend in einem Geschäft in der Fackelstraße versucht eine Winterjacke zu stehlen. Dabei wurde der Mann von Mitarbeiterinnen des Bekleidungsgeschäftes beobachtet und angesprochen. Der mutmaßliche Dieb gab die Jacke zurück. Als er aber seine Personalien angeben sollte, ergriff der Täter die Flucht. Mit ihm rannte ein weiterer Mann aus dem Geschäft. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben. Der Mann, der die Jacke klauen wollte war circa 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle Augen und dunkle Haare mit blonde Spitzen. Die Verkäuferinnen schätzen ihn auf circa 30 Jahre alt. Er war komplett schwarz gekleidet. Sein Begleiter war etwas kleiner und hatte einen großen, schwarzen Lederrucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell