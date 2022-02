Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hängen geblieben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

An einer Dachrinne in Seitenroda ist am Mittwochnachmittag ein Lkw hängen geblieben. Glücklicherweise sind keine größeren Schäden entstanden und auch Personen wurden nicht verletzt. Der Lkw-Fahrer befuhr, gegen 14:45 Uhr, die Dorfstraße, als dieser plötzlich zu weit nach rechts abkam und mit dem Auflieger die Rinne touchierte, wodurch Sachschaden entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell