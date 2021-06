Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum, alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 16:45 Uhr, stürzte ein 53-jähriger Mann aus Neubeckum, als er mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Johann-Strauß-Straße fuhr. Weil er sich dabei eine blutende Wunde am Kopf zugezogen hatte, riefen Zeugen den Rettungsdienst. Der Mann wollte jedoch nicht behandelt werden. Er bestieg erneut den E-Scooter und entfernte sich von der Unfallstelle. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den Mann auf Grund von Zeugenhinweisen und vorgefundenen Blutspuren an seiner Wohnanschrift an. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholisierung zeigte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell