LPI-J: Geburtstagsgeschenk geklaut

Weimar (ots)

Wie die Bedingungen es verlangen, per Einschreiben, versandte eine Frau aus Weimar eine Geburtstagskarte mit einer Finanzspritze an ihre Enkeltochter. Aber das half nichts. Der Brief kam geöffnet und ohne das Geburtstagsgeld bei der Adressatin an.

