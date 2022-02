Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 22-Jähriger erleidet lebensgefährliche Verletzungen bei Unfall

Vollersode/Giehlermühlen (ots)

Ein 22-Jähriger verletzte sich ersten Informationen zufolge am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B74 in Höhe Giehlermühlen lebensgefährlich. Der junge Mann war nach bisherigen Ermittlungen mit einem VW in Fahrtrichtung Bremervörde in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Das Heck des Fahrzeugs war dabei von dem VW abgerissen worden.

Am Unfallort eintreffende Passanten befreiten den jungen Mann demnach aus dem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei Osterholz hat indes die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und der noch unbekannten Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamt/-innen davon aus, dass der junge Mann alleinbeteiligt von der Straße abkam.

Die Freiwilligen Feuerwehren Vollersode und Hambergen waren vor Ort ebenfalls im Einsatz.

Insgesamt dauerten alle Maßnahmen am Unfallort bis in den Nachmittag hinein an. Die Landesstraßenmeisterei richtete eine Vollsperrung in beide Richtungen ein, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell