Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 35-Jähriger durch Messerstiche verletzt - Keine Lebensgefahr

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinenkamp, Peter-Hurst-Straße 29.05.2021, 01.25 Uhr

Freitagnacht wurde in einer Firma in der Peter-Hurst-Straße ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Helmstedt von einem 26-jähigen Arbeitskollegen niedergestochen. Das Motiv ist derzeit noch unklar. Das Opfer wurde medizinisch versorgt und ins Klinikum gefahren; akute Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Der Täter wurde noch am Tatort festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen betrat ein 26-jähriger Wolfsburger gegen 01.25 Uhr die Räumlichkeiten seiner Arbeitsstelle. Dort ging er in das Büro eines 35-jährigen Kollegen. Aus derzeit noch unbekannten Gründen stach der 26-Jährige plötzlich mit einem mitgeführten Messer auf den 35-Jährigen ein und verließ im Anschluss das Gebäude. Mitarbeiter verständigten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst und das Opfer konnte schnell medizinisch versorgt und ins Klinikum gefahren werden. Die Verletzungen im Bereich des Bauches waren nach bisherigem Stand nicht lebensgefährlich; eine stationäre Aufnahme war dennoch erforderlich. Die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten konnten den Täter noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde eine Blutprobe angeordnet, da der 26-Jährige offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf einen Haftbefehl und der 26-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen der AWO-Klinik in Königslutter zugeführt. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

