Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgänger überquert Fahrbahn und wird leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Brücke

27.05.2021, 14.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Brücke wurde am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Fußgänger aus Halberstadt leicht verletzt. Dieser übersah beim Überqueren der Straße einen auf die Berliner Brücke einbiegenden VW Golf.

Der 43-Jährige überquerte vom Parkplatz des Stadiongeländes kommend die Berliner Brücke, um weiter in Richtung VW-Werk, Wache Ost, zu gehen. Nachdem er kurz in der Mitte der Straße angehalten hatte, setzte er seinen Weg fort und übersah dabei einen 55-jährigen Golf-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn. Der Fahrer bemerkte den Fußgänger im letzten Moment und bremste stark. Trotz dieser Vollbremsung konnte ein leichter Zusammenstoß nicht verhindert werden und der 43-Jährige wurde von dem Golf an den Knien getroffen. Da der Halberstädter über Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Golf-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

