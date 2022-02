Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Wohnhaus ++ Täter/-in bei Einbruch überrascht ++ Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Verursacher/-in flüchtig ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Oyten. Am Mittwoch brachen unbekannte Täter ersten Informationen zufolge zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Nachtigallstraße ein. Nach Einwerfen einer Glasscheibe gelangten die Täter durch die Haustür in das Gebäude und durchsuchten die Räume nach Beute. Unter anderem mit einer Digitalkamera und Bargeld flüchteten die Diebe. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit der Polizei Achim in Verbindung zu setzen.

Täter/-in bei Einbruch überrascht - Zeugen gesucht

Oyten. Mindestens ein/-e unbekannte Täter/-in brach am frühen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Wächterstraße ein, flüchtete schließlich jedoch unerkannt. Der/die Täter/-in hatte den Informationen zufolge zunächst eine Tür zu einem Wintergarten aufgehebelt und anschließend eine Glastür zur Küche eingeworfen. Scheinbar wegen anwesender Bewohner ließ der/die Täter/-in jedoch von der weiteren Tat ab und flüchtete. Die Ermittlungen zur Tat hat die Polizei Achim sofort aufgenommen. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamt/-innen in Achim.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Verursacher/-in flüchtig

Thedinghausen. Nach einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in der Braunschweiger Straße sucht die Polizei Thedinghausen Zeugen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen dürfte nach ersten Informationen ein/-e bislang unbekannte/-r Fahrer/-in eines Fahrzeuges in Fahrtrichtung Achim unterwegs gewesen sein und nach links von der Straße abgekommen sein. Der/die Fahrer/-in prallte anschließend mit dem Fahrzeug in eine Hausfassade mit einem Schaufenster, flüchtete jedoch vom Unfallort, ohne die Personalien anzugeben. Der Sachschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei Thedinghausen hat vor Ort Spuren gesichert, die Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch an. Mögliche Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben, sowie Angaben zum/-r Verursacher/-in machen können, werden gebeten, sich unter 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

