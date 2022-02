Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Einbruch gesucht ++ Mehrere Fenster beschädigt ++ Pkw kollidiert mit Radfahrerin ++ ++

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Einbruch gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in Büroräume in der Loger Straße ein. Nachdem sie eine Fensterscheibe eingeworfen hatten, gelangten sie in die Räume und nahmen unter anderem Bargeld an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Mehrere Fenster beschädigt

Schwanewede. Ein 37-Jähriger randalierte am frühen Dienstagmorgen in der Ostlandstraße und in der Breslauer Straße. Ersten Informationen zufolge beschädigte er mehrere Fensterscheiben von Wohn- und Geschäftshäusern und verursachte so einen vierstelligen Sachschaden. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern derzeit an. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Pkw kollidiert mit Radfahrerin

Osterholz-Scharmbeck. Eine 31-jährige Fahrerin eines VW kollidierte am Montagnachmittag in der Bremer Straße mit einer 65-jährigen Radfahrerin, die sich nach ersten Informationen leicht verletzte. Demnach war die junge Frau von einer Parkfläche auf den Geh- und Radweg gefahren, wobei es zu dem Zusammenstoß kam. Die Ermittlungen zur Ursache dauern derzeit noch an. Rettungskräfte behandelten die 65-Jährige vor Ort. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

