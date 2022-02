Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einsatz der Polizei - Demonstrationslagen im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Die Polizei war am Montag zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um insgesamt vier Demonstrationen im Landkreis Verden zu begleiten. Drei dieser Versammlungen wurden zuvor bei den zuständigen Versammlungsbehörden ordnungsgemäß angezeigt. Alle Zusammenkünfte wurden als Versammlungen deklariert und erhielten Beschränkungen zum Tragen einer FFP2-Maske (oder vergleichbar) und zum Abstandhalten. Weitere Versammlungen wurden im Landkreis Verden nicht festgestellt.

In Verden demonstrierten rund 600 Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und umrundeten als Aufzug die Innenstadt. Wegen Missachtens der erteilten Beschränkungen stellten die Einsatzkräfte die Personalien von neun Personen fest. Darüber hinaus leiteten sie vier Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen die Maskentragepflicht und zwei Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen das Abstandsgebot ein.

Eine weitere angemeldete Versammlung in Verden richtete sich gegen diese Demonstration. Rund 40 Teilnehmende stellten sich an verschiedenen Punkten in der Innenstadt auf.

In Ottersberg wurden ebenfalls zwei Demonstrationen abgehalten. An einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung am Rathaus unter dem Motto "Impfbefürworter:innen stehen auf" nahmen rund 60 Menschen teil.

Zeitgleich versammelten sich 40 Teilnehmer/-innen für eine unangemeldete Demonstration, um als Aufzug durch den Ort zu gehen. Mehrere von ihnen hielten sich nicht an die Beschränkungen, sodass die Polizei einschritt. Die Personalien von sechs Personen wurden festgestellt und vier Personen von der Versammlung ausgeschlossen. In zwei Fällen leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Maskentragepflicht sowie in einem Fall wegen Verweigerung der Personalienangabe ein.

