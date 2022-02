Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahndung nach versuchtem Einbruch ++ Mercedes brennt aus ++ Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Fahndung nach versuchtem Einbruch

Kirchlinteln. Am Sonntagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Bürocontainer auf einem Firmengelände im Stellmannskamp einzubrechen. Ein 49-jähriger Zeuge hatte den unbekannten Täter ersten Informationen zufolge entdeckt und angesprochen, sodass dieser das Hebeln an einer Tür abbrach und vom Tatort flüchtete. Die Polizei Verden hatte sofort eine Fahndung eingeleitet, konnte den Täter jedoch nicht mehr ausfindig machen. Der unbekannte Täter soll dunkel gekleidet und etwa 180 cm groß gewesen sein. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Mercedes brennt aus

A27/Langwedel. Ein Mercedes geriet am Sonntagmittag aus bislang unbekannter Ursache auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe Langwedel in Brand. Der 54-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung und konnte das Fahrzeug am Fahrbahnrand anhalten und mit weiteren Insassen unverletzt aussteigen, bevor das Feuer gänzlich ausbrach. Trotz des Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Langwedel brannte das Fahrzeug komplett aus. Während der Arbeiten vor Ort musste die Autobahn voll gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die untere Wasserbehörde wurde aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe alarmiert. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache dauern derzeit an.

Haustür beschädigt

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. Bislang unbekannte Täter beschädigten am späten Sonntagabend eine Haustür eines Wohnhauses im Trift. Nachdem die Täter eine Glasscheibe in der Tür beschädigt hatten, flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ottersberg. Ein 45-jähriger Fahrer eines Pedelec zog sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend lebensgefährliche Verletzungen zu. Ersten Informationen zufolge soll der Mann auf dem Radweg in Fahrtrichtung Posthausen unterwegs gewesen sein und plötzlich auf die Straße Hintzendorf-Mitteldorf gefahren sein. Zu dem Zeitpunkt war ein 24-Jähriger mit einem Toyota auf dieser Straße in Fahrtrichtung Achim unterwegs und konnte dem 45-Jährigen scheinbar nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision wurde der 45-Jährige demnach über die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Straße musste für fast zwei Stunden voll gesperrt werden, sodass es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen der Polizei Achim zur Unfallursache wurden umgehend aufgenommen und dauern derzeit an.

Pkw prallen aufeinander

Emtinghausen. An der Kreuzung Syker Straße und Bremer Straße prallten an Sonntagabend zwei Pkw aufeinander, eine 47-Jährige verletzte sich dabei leicht. Nach ersten Informationen war eine 53-jährige Fahrerin eines VW in der Syker Straße unterwegs und hatte im Kreuzungsbereich den Mazda einer 47-Jährigen übersehen, die zu dem Zeitpunkt in der Bremer Straße in Richtung Bremen unterwegs war. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

