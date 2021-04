Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am Dienstagabend wurde in der Zeit zwischen 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr ein im Bischoffsgarten, Varel, am Fahrbahnrand abgestellter PKW Renault beschädigt. Da bei dem abgestellten PKW ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist, dürfte auch das verursachende Fahrzeug entsprechende Beschädigungen haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell