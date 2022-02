Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung von 06.02.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Verden. In der Nacht vom 05.02.2022 auf den 06.02.2022 musste die Verdener Polizei in der Rheinstraße aufgrund einer dort gemeldeten Ruhestörung einschreiten. In Folge dessen wurden die Beamten durch einen 38-jährigen Gast beleidigt und körperlich angegriffen. Zwei Polizeibeamte verletzten sich dabei leicht. Der Beschuldigte wurde der Wache zugeführt, um eine Blutentnahme durchzuführen. Dem 38-jährigen Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Streit eskalierte

Verden. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es zwischen 02:45 Uhr und 03:05 Uhr in einer Verdener Gaststätte gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein couragierter Gast einen Streit zwischen zwei Gästen schlichten. Dabei wurde der 26-jährige Gast von einem bislang unbekannten Täter mit einem gläsernen Gegenstand in das Gesicht geschlagen, sodass er sich leichte Verletzungen zuzog. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.

Waghalsiges Überholmanöver

Verden. Am Nachmittag des 05.02.2022, um 16:11 Uhr, befand sich eine zivile Streifenwagenbesatzung auf der Lindhooper Straße, Ecke Hohe Leuchte, in einer wartenden Fahrzeugschlange. Als in Fahrtrichtung Innenstadt ein VW Passat die wartenden Fahrzeuge linksseitig überholte und im Kreuzungsbereich wieder einscherte, nahm die zivile Streifenwagenbesatzung die Verfolgung auf und konnte den 36-jährigen Fahrer am Nordertorkreisel stoppen. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen, die ggf. durch das Fahrverhalten des 36-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Kennzeichendiebstahl

Dörverden. Am späten Samstagnachmittag des 05.02.2022, zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr, wurde in der Verdener Straße das vordere Kennzeichen eines auf einem Privatgrundstück abgestellten Fahrzeuges entwendet und das hintere Kennzeichen verbogen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen bezüglich verdächtiger Personen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Coronaparty beendet

Dörverden. Am Samstagabend des 05.02.2022 beendete die Verdener Polizei eine Zusammenkunft von 23 Personen, die sich in einem Vereinsheim eines Sportvereines zusammengefunden hatten. Bei den Personen wurden die Identitäten festgestellt und Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung eingeleitet. Nach aktuell geltender Verordnung sind private Zusammenkünfte unter Berücksichtigung des Genesenen- und Impfstatus auf maximal 10 Personen beschränkt. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Nötigung im Straßenverkehr

Verden. Am 06.02.2022, um 02:36 Uhr, hat ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Volkswagens einen vor ihm fahrenden Pkw zunächst überholt und nach dem Einscheren abrupt abgebremst. In Folge dessen musste der Überholte eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf hinderte der 19-Jährige den Genötigten dann an der Weiterfahrt. Mögliche Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Bereich PK Achim

Zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis beendet

Langwedel & Achim. Gleich zwei Mal beendeten Beamte des Polizeikommissariates Achim in der Nacht zu Sonntag Fahrten mit einem Roller. Während einer Kontrolle eines 52-jährigen Rollerfahrers in Langwedel stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gleiches wurde dann auch kurze Zeit später bei der Kontrolle einer 32-jährigen Rollerfahrerin in Achim festgestellt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Unfallserie durch starken Schneefall

Langwedel. Plötzlich einsetzender Schneefall sorgte am Samstagmorgen für etliche Unfälle auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Achim Nord und Verden Ost. Durch den starken Schneefall und der dadurch entstehenden Glätte gerieten insgesamt fünf Fahrzeugführer mit ihren Fahrzeugen ins Rutschen. Einige der Fahrzeuge drehten sich sogar auf der Fahrbahn. Zwar blieb es bei Schäden an den Fahrzeugen und Leitplanken, dennoch musste die A27 in Fahrtrichtung Hannover für die Ber-gung der havarierten Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bereich PK Osterholz

Geldbörse einer 70-jährigen beim Einkaufen entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Am Nachmittag des 05.02.2022 entwendete ein bislang unbekannter Täter im Aldi-Markt in der Bahnhofstraße Osterholz-Scharmbeck die Geldbörse samt Bargeld und Aus-weisdokumenten einer 70-jährigen Osterholzerin aus dem mitgeführten Einkaufsbeutel und konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte jemand gegen 16 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, werden Hinweise bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen (Tel.: 04791/3070).

Brand eines Treckers

Lilienthal. Am späten Samstagnachmittag geriet im Kiefernweg, in Lilienthal eine landwirtschaftli-che Zugmaschine in Brand. Eigene Löschversuche durch den 22-jährigen Brandentdecker schlugen fehl, sodass die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr das Fahrzeug letztlich ablöschen musste. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brandausbruch ge-wesen sein. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Schaden am Trecker ist derzeit noch unbekannt.

Unbekannte beschädigen PKW

Worpswede. In den frühen Samstagmorgenstunden wurde der Polizei in der Straße "Im Schluh", in Worpswede mehrere Personen gemeldet, welche unter anderem durch Tritte auf dort geparkte PKW einwirken würden. Am PKW einer 25-jährigen Worpswederin entstand infolgedessen Sach-schaden. Die Personengruppe entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädi-gung wurde eingeleitet. Personen, die im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr Personen im Ortsgebiet von Worpswede beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebe-ten, sich mit der Polizeistation in Worpswede (Tel.: 04792/956790) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Lübberstedt. Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr ist es in der Landstraße, in Lübberstedt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-jährige Frau aus Holste beabsichtigte, mit ih-rem VW PAssat nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt war-ten. Dies bemerkte eine 76-jährige Hambergerin zu spät und fuhr auf den Wagen der 39-jährigen auf. Durch den Unfall verletzten sich sowohl die 76-jährige, als auch der 35-jährige Beifahrer des Volkswagens, welcher verkehrsbedingt wartete, leicht. Der Beifahrer wurde vorsorglich in ein um-liegendes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten PKW entsteht ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Verkehrsunfallflucht auf NP-Markt-Parkplatz

Schwanewede. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Landstraße, in Schwanewede, Ortsteil Neuenkirchen kam es am frühen Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, zu einer Ver-kehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte, vermutlich beim Ausparken aus ei-ner Parklücke mit dessen Fahrzeug, den PKW einer 24-jährigen Bremerin, während diese gerade einkaufen war. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zu einem mögli-chen Unfallverursacher oder einer Unfallverursacherin geben kann, möge sich mit der Polizeistation Schwanewede (Tel.: 04209/918650) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell