Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht ++ Rad und Pkw kollidieren ++

Landkreis Verden (ots)

Mann verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Achim. Am Donnerstagmorgen übersah ein 40-jähriger Fahrer eines VW beim Abbiegen von der Straße "Am Weserberg" in die Uphuser Heerstraße scheinbar einen Mercedes eines 55-Jährigen. Der 55-Jährige war nach ersten Erkenntnissen in der Uphuser Heerstraße unterwegs und war bevorrechtigt. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge verlor der 55-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in einen Gartenzaun eines angrenzenden Grundstückes. Der Mann zog sich dabei den Informationen zufolge leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird mit mehr als 2.000 Euro beziffert.

Rad und Pkw kollidieren

Thedinghausen. Eine 35-jährige Fahrerin eines Opel wollte nach ersten Informationen am Donnerstagmittag von einem Parkplatz in der Syker Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie scheinbar einen 62-Jährigen, der mit einem Rad auf dem Gehweg unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander, wobei der 62-Jährige sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

